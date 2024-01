Sparkasse unterstützt Vereine und Veranstaltungen

15 Projekte haben im Rahmen der gemeinsamen Aktion "Scheine für Verein" Geld kommen. Auch den Kulinarischen Treff, das Summer Open Air in der MüGa oder das Abi-Event auf der Schleuseninsel hat die Sparkasse finanziell unterstützt. Dazu kommen zahlreiche weitere Veranstaltungen. Vom Geld der Sparkasse haben insgesamt 50 Vereine profitiert. Der Fokus liegt laut Sparkasse beim Jugendsport. Die Stiftung der Sparkasse hat für die Jahre 2023 und 2024 das Schwerpunktthema „nachhaltige Vereinsprojekte“ ausgeschrieben. So wurde u.a. ein neuer Schulgarten der Willy-Brandt-Schule gefördert. Anträge für dieses Jahr können noch bis Ostern an die Sparkassenstiftung gestellt werden.