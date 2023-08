Sparkasse stellt neue Hightech-Automaten auf

Dieser wird voraussichtlich am 6. September in Betrieb gehen. Der Automat in Oberdümpten wird ab dem 4. September ersetzt. Der neue Automat soll am 12. September Geld ausspucken. Die Sparkasse reagiert damit auf die vielen gesprengten Automaten in den letzten Monaten und Jahren. Die neuen Geräte sollen so massiv sein, dass sie nicht gesprengt werden können. Außerdem sind viele freistehende Automaten in der letzten Zeit mit Schutzrollos, Farbpatronen und Vernebelungsanlagen ausgestattet worden, heißt es. Außerdem startet ab sofort der Umbau der zweitältesten Sparkassenfiliale. Die Räume in Styrum sollen bis Mitte 2024 umfangreich modernisiert werden. Die Filiale soll während des Umbaus geöffnet bleiben.