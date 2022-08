Sparkasse startet neue Ausbildung

Zu den Bereichen gehört vor allem der Dialog mit Privat- und Geschäftskunden. Dabei kommt laut Sparkasse moderne Informations- und Kommunikationstechnik zum Einsatz. Außerdem kümmern sich die Azubis um Akquisition, Beratung und Kundenbetreuung, heißt es. Das ganze geschehe in Verbindung mit Grundkenntnissen der Finanzwirtschaft. Die Sparkasse will damit auch ihr KundenServiceCenter stärken. Hier arbeiten derzeit 30 Angestellte. Sie kümmern sich um monatlich über 20.000 Anrufe. Dabei geht es u.a. um Fragen zum Online-Banking. Unter der 0208 3005-0 können aber auch Überweisungen gemacht werden. Am 1. September starten die neuen angehenden Bankkaufleute ihre Ausbildung. Für das kommende Jahr kann man sich schon jetzt als Azubi bewerben.