Sparkasse hat Montag bis Mittwoch auf

Für die Hauptstelle am Berliner Platz gelten an den offenen Tagen die gewohnten Öffnungszeiten. Die Filialen Speldorf, Styrum, Dümpten, Heißen und Saarn öffnen vormittags (8.30 bis 12 Uhr). In den kleinen Filialen Heimaterde, Holthausen und Winkhausen sind Beratungen nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Ohnehin gilt: Wer ein Anliegen hat, soll sich zunächst telefonisch unter der 3005-0 melden. Häufig können die Sparkassenmitarbeiter am Telefon weiterhelfen, sodass die Kunden nicht in die Filiale kommen müssen.

Vorsicht vor Trickbetrügern

Die Sparkasse warnt außerdem vor Trickbetrügern, die sich als Sparkassenmitarbeiter ausgeben. Wenn ein Mülheimer einen solchen Anruf bekommt, soll er auflegen und selbst die 3005-0 wählen. Dort können die Mitarbeiter dann weiterhelfen, heißt es von der Sparkasse. An Sonntagen und Feiertagen rufe aber ohnehin niemand von der Sparkasse an.