Sparkasse evakuiert und Sozialamt nicht erreichbar

Kunden dürfen die Gebäude nicht mehr betreten, sagt die Sparkasse. Die Mitarbeiter, die das können, arbeiten im Homeoffice weiter. Wer sein Auto noch in der Sparkassen-Tiefgarage hat, sollte es dringend da raus holen. Betroffen sind beide Etagen.

Die Polizei hat den Bereich rund um Finanzamt und Sparkasse (zur Ruhr hin) für den Verkehr gesperrt, melden Hörer.

Das Hochwasser trifft auch das Mülheimer Sozialamt in der Ruhrstraße 1 - im Gebäude von Thyssen Schachtbau. Es bleibt heute geschlossen, weil vorsichtshalber der Strom abgeschaltet werden musste. Die Mitarbeiter sind heute weder per Telefon, noch per Mail erreichbar, heißt es von der Stadt.

Aktuell sitzt der Krisenstab zusammen und berät, wie es weitergeht.

Die Schiffe der Weißen Flotte können wegen des Hochwassers bis einschließlich Sonntag nicht mehr fahren. Das gilt für die Linienfahrten zwischen Mülheim und Essen-Kettwig, für den Betrieb auf dem Baldeneysee in Essen und für Eventfahrten, die die nächsten Tage geplant sind. Wer schon Tickets hat, bekommt in den nächsten Tagen die Info, wie es weitergeht. Die Weiße Flotte bittet darum, nicht über die Hotline nachzufragen, da diese bereits überlastet ist.