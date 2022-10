Soziales: Bewerbungsstart für Auslandsjahr

Sie sollten zwischen 18 und 28 Jahre alt sein an dem Sommer 2023 für ein Jahr ins Ausland gehen wollen. Drei Einrichtungen für Kinder- und Jugendhilfe in Tansania, Peru und Panama bieten Plätze für die Freiwilligendienste an. Zu den möglichen Aufgaben gehören Kinder und Jugendliche in Schulen oder Jugendeinrichtungen betreuen und fördern, sie bei Hausaufgaben unterstützen oder mit ihnen spielen, basteln, musizieren oder Sport machen. Bewerbungsschluss ist der 30. November. Kosten für Flüge, Unterbringung, Seminare, Visa oder Gesundheitsvorsorge werden übernommen, heißt es. Vorab gibt es drei Info-Treffen per Zoom, am 2., 18. und 21. November. Der Teilnahmelink kann hier angefordert werden:

eva.rausche@bistum-essen.de