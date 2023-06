SOUL FOOD by Nelson Müller - Wir präsentieren folgende Termine

Starkoch Nelson Müller lädt euch schon seit einer geraumen Weile exklusiv in seinen Kitchen Club ein. Dabei versorgt er uns täglich mit raffinierten Rezepten zum Nachkochen oder Nachkochen lassen. Der Kitchen Club by Nelson Müller ist etwas für alle Gourmets und Gourmüsen. Serviert in eurem Lieblingsradio. Doch damit nicht genug.

Das erwartet euch auf Nelson Tour

Denn ab September geht Nelson Müller mit seiner Soul-Band mit der Live-Kochshow "SOUL FOOD by Nelson Müller" auf Tour, garniert mit live gesungenen Soulklassikern. und ihr könnt dabei sein. Wir präsentieren euch gleich sechs Termine und haben die Tickets direkt mit in den Artikel gepackt. Die Übersicht gibt es hier

Das sind die Termine

14.09.2023 in Mönchengladbach, Redbox

Tickets gibt es hier

15.09.2023 in Köln, E-Werk

Tickets gibt es hier

16.09.2023 in Alsdorf, Stadthalle

Tickets gibt es hier

22.09.2023 in Borken, Vennehof

Tickets gibt es hier

12.10.2023 in Bochum, RuhrCongress

Tickets gibt es hier

13.10.2023 in Bielefeld, Lokschuppen

Tickets gibt es hier