Sorge um Quartalswechsel: Kassenäztliche Vereinigung befürchtet Andrang in Arztpraxen

Auf die Arztpraxen in Mülheim könnte ausgerechnet in der Corona-Krise ein weiterer Ansturm zukommen. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein geht davon aus, dass zum Quartalswechsel am Mittwoch (1.4.) viele Patienten Ihre Krankenkassen-Karte einlesen lassen wollen.

© sebra - stock.adobe.com