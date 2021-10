Sondierung im Bereich Witthausbusch

Die Suche dient der Sicherheit der Anwohner und der Geschäfte in der Umgebung, heißt es von der Stadt. Eine Gefahr gehe von der Suche nicht aus. Zuletzt hatte es solche Arbeiten an der Hansbergstraße in Winkhausen gegeben. Dabei war tatsächlich eine nicht detonierte Bombe gefunden worden. Sie musste umgehend entschärft werden. Für die Dauer der Entschärfung war auch die A40 gesperrt worden.