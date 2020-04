Sommersemester startet online

Ähnlich sieht es an der Ruhr-Uni Bochum und der Uni Duisburg-Essen aus. Letztere will in den nächsten zwei Wochen Pläne ausarbeiten, wie der Betrieb langsam wieder hochgefahren werden kann. Bund und Länder hatten beschlossen, dass Unis und Hochschulen ab dem 4. Mai wieder vermehrt Prüfungen durchführen können. Das gilt auch für Praxisveranstaltungen, die nur in speziellen Labor- oder Arbeitsräumen möglich sind. Auch die Bibliotheken dürfen wieder aufmachen. Alles aber nur unter strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.