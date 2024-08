Sommer Open Air wird Abendkassen haben

Beim Mülheim Summer Open Air wird es am kommenden Wochenende auch vor Ort Tickets geben. Am Freitag und Samstag werden Abendkassen eingerichtet. Die Tickets werden 45 Euro pro Tag kosten. Das hat die MST) angekündigt. Am 9. und 10. August werden im MüGa-Park Pop-, Rock- und Elektromusik-Fans auf ihre Kosten kommen, heißt es. Die Hauptacts sind am Freitag der Berliner Star-DJ Alle Farben und am Samstag die Hermes House Band. Tickets für das MÜLHEIM SUMMER OPEN AIR sind noch im Vorverkauf zum Preis von 39 € pro Tag / pro Ticket online und in der Touristinfo, Schollenstraße 1, erhältlich. Die After-Show-Party am Freitag im Ringlokschuppen ist bereits ausverkauft, sagt die MST.