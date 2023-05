So viele Einbürgerungen wie seit 2003 nicht mehr

Im Vergleich zum Jahr 2021 waren es ca. 33 Prozent mehr Einbürgerungen. Damit liegt das Ruhrgebiet im bundesweiten Trend. Auch in NRW gab es mit ca. 40.000 Einbürgerungen den höchsten Wert seit 2003. Syrische Staatsangehörige stehen, wie auch schon im Jahr davor, auf Platz eins der am häufigsten eingebürgerten Nationalitäten in NRW (rund 14.000).

Auch Oberhausen liegt im Trend. Dort gab es mit 392 Einbürgerungen rund 100 mehr als 2021. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Mülheim: Mit 424 Einbürgerungen im letzten Jahr liegt der Wert sogar nochmal höher als 2003 (373). Alle Zahlen lassen sich auf der Seite von IT NRW nachlesen.