So lasst uns denn...

Es wird vom Regionalverband, der Zukunftsinitiative "Wasser in der Stadt von morgen" und der Emschergenossenschaft gestemmt. Bei uns in der Stadt werden Ende Oktober 200 dieser Bäume verteilt. Das soll ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz sein. Wer einen Baum und damit auch eine Baumpatenschaft haben möchte kann sich hier bewerben. Bei den Klimabäumen handelt es sich um heimische Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Die Verteilaktion läuft am 30. Oktober bei der Benk GmbH im Hafen.