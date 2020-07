Sieben-Tage-Trend weiterhin vergleichsweise hoch

Das ist landesweit gesehen vergleichsweise viel. In der Nachbarstadt Oberhausen liegt der Wert nur bei 1,9. In Duisburg dagegen bei über 20 (Stand Dienstag). Aber erst ab einer Grenze von 50 könnten wieder härtere Corona-Maßnahmen drohen. Aktuell sind in Mülheim 24 Personen positiv getestet, 244 mittlerweile wieder genesen.