Sieben Tage Pferdesport in Essen

Es gibt Thementage, Live Training, Fachvorträge, Shows und auch Programm für Leute die nicht reiten können. Am Wochenende stehen extra Veranstaltungen für Kinder und Familien auf dem Plan. Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema Nachhaltigkeit, z.B. umweltfreundlich produziertes Pferdezubehör oder Futter. Die Equitana läuft bis zum 15. März. Die Messe gibt es seit mittlerweile seit über 50 Jahren in den Essener Messehallen. In der Regel läuft sie alle zwei Jahre.