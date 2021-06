Sieben Monate Unterstützung

Anfang November waren die ersten zur Unterstützung nach Mülheim gekommen. Sie hatten zuerst bei der Kontaktverfolgung geholfen und versucht, die Personen zu finden, die Kontakt zu Corona-Infizierten hatten. Das war in den Hochphasen der Pandemie sehr zeit- und arbeitsaufwändig, heißt es vom Gesundheitsamt. Dort waren zeitweise mehr als 45 Personen in Sieben-Tage-Schichten mit der Kontaktverfolgung beschäftigt. Die Soldaten haben später auch im Diagnosezentrum auf dem Kirmesplatz in Saarn mitgeholfen. Insgesamt waren sie sieben Monate bei uns im Einsatz und können jetzt wieder nach Hause, weil die Zahl der Corona-Infektionen mittlerweile so stark gesunken ist. Sollte es noch mal schlimmer werden, hat die Bundeswehr in Aussicht gestellt, erneut mitzuhelfen.