Sicherheitsdienst noch bis Ende März im Einsatz

In Mülheim gibt es weiterhin Einlasskontrollen beim Ausländeramt und den Sozialagenturen. Wir haben den Einsatz des privaten Sicherheitsdienstes verlängert, sagt die Stadt. Er sollte eigentlich nur bis Ende 2019 dauern, läuft jetzt aber erst mal bis Ende März weiter. Bis dahin will die Verwaltung sich überlegen, wie es in Zukunft weitergehen soll.

© Michael Dahlke/FUNKE Foto Services