Shoppen und impfen

Die Impfstation wird in der ehemaligen Filiale von Esprit eingerichtet. Am besten erreicht man sie über den Eingang Ost. Geimpft wird das Präparat von Johnson & Johnson. Es muss nur ein Mal gespritzt werden. Mitgebracht werden muss auf jeden Fall ein gültiger Ausweis. Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen bittet die Stadt außerdem darum, vorab Anamnese- und Aufklärungsbogen ausgefüllt mitzubringen. Die Unterlagen gibt es beim RKI oder auch auf der städtischen Internetseite. Die Aktion soll am 7. August wiederholt werden.