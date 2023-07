Serverprobleme im Bürgeramt sind behoben

Das Bürgeramt und die Ausländerbehörde in Mülheim können ihren Service ab heute wieder in vollem Umfang anbieten. Die internen Serverprobleme sind behoben, sagt die Stadt. Diese hatten am Montag und Dienstag dafür gesorgt, dass in verschiedenen Bereichen nicht richtig gearbeitet werden konnte.

