Navigation

Selenskyj drängt auf Lieferung von Flugabwehr vor dem Winter

Veröffentlicht: Montag, 15.09.2025 20:24

Mit dem nahenden Winter mehren sich in der Ukraine die Sorgen vor erneuten russischen Luftschlägen auf die Energieversorgung. Präsident Selenskyj drängt daher auf die Lieferung von Flugabwehr.

Wolodymyr Selenskyj vor einem Flugabwehrsystem Patriot
© Jens Büttner/dpa

Krieg in der Ukraine

Kiew (dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt auf die Lieferung von zugesagten Flugabwehrsystemen vor dem Winter. «Es müssen alle Vereinbarungen zur Lieferung von Flugabwehrsystemen, der zugehörigen Raketen und ebenfalls der Kaufverträge zu 100 Prozent erfüllt werden», sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Er bezog sich dabei auf Zusagen westlicher Verbündeter bei Treffen vor kurzem in London, Washington und Paris, nannte aber keine konkreten Details. Gesondert erwähnte er Finanzierungsvereinbarungen für die Produktion von Drohnen und der ukrainischen Armee allgemein.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Vor dem Winter werden neue russische Luftangriffe mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern auf das ukrainische Energiesystem befürchtet, zu deren Abwehr Kiew vor allem auf US-amerikanische Patriot-Flugabwehrsysteme setzt.

© dpa-infocom, dpa:250915-930-42567/1

Weitere Meldungen

Sondergipfel in Katar fordert Waffenembargo gegen Israel

Politik Der Angriff Israels in Katar hat in der gesamten Region für Empörung gesorgt. Die Länder zeigen sich solidarisch mit dem Golfstaat und fordern internationales Handeln.

Arabisch-islamischer Sondergipfel in Doha

Neue Unterstützungszusagen für Nato-Einsatz «Eastern Sentry»

Politik Seit dem massiven Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens ist die Nato in verstärkter Alarmbereitschaft.

Kampfjet vom Typ Rafale

Radprofi Schachmann kritisiert Vuelta-Proteste: «Absurd»

Sport Die Schlussetappe der Spanien-Rundfahrt wird abgebrochen. Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann berichtet von den Geschehnissen und verurteilt das Vorgehen von Demonstranten.

Radsport: Deutsche Meisterschaften, Einzelzeitfahren
skyline