Selbstlernkurs: sicheres Surfen im Internet

In vier Wochen können Teilnehmer dabei unter anderem mehr über das Thema Datenschutz lernen, heißt es. Wer im Internet unterwegs ist, sollte sich damit auseinandersetzen.

Die Verbraucherzentrale will nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch überzeugen, beim Surfen die richtigen Cookie-Einstellungen vorzunehmen oder sich damit zu beschäftigen, was man alles im Netz hinterlässt.

Der Selbstlernkurs startet am Montag (14.2.). Zu Beginn jeder Woche bekommen Teilnehmer eine Einführung in das Wochenthema und den Link zu interaktiven Aufgaben. Die Bearbeitung dauert durchschnittlich 20 bis 30 Minuten. In wöchentlichen Online-Sprechstunden lassen sich Fragen klären. Wer den Vier-Wochen-Kurs "Meine Daten - Alle Ok im www" mitmachen möchte, kann sich hier anmelden.