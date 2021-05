Segensbändchen mit Blumensamen

Die Evangelische Ladenkirche in Mülheim hat sich in der Corona-Pandemie was ausgedacht, um ein bisschen mehr Hoffnung zu verbreiten. Sie verteilt ab sofort in ihrem Lokal an der Kaiserstraße grüne Segensbänder. Besucher dürfen die Papierarmbänder einfach mitnehmen.

© Kirchenkreis An der Ruhr