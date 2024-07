Sechs Verletzte bei Unfall auf A40

Ein schweren Unfall auf der A40 in Mülheim hat am frühen Samstagabend (27.7.) für massive Staus gesorgt. Gegen 18.20 Uhr waren in Höhe der Anschlussstelle MH-Styrum zwei Autos zusammengekracht. Laut Polizei sind sechs Menschen verletzt worden.

© Ralph Hoppe - stock.adobe.com