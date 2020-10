Schwerer Unfall in Saarn

Die Kölner Straße in Saarn war gestern Nachmittag (4.10.) nach einem schweren Unfall Richtung Breitscheid fast eine Stunde lang gesperrt. Autofahrer Richtung Essen kamen nur auf einer Spur am Unfallort in Höhe der Straßburger Allee vorbei.

© Feuerwehr Mülheim