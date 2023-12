Schutz vor Starkregen und Hochwasser

Die Hochwasserlage an der Ruhr hat sich in den letzten Tagen ein wenig beruhigt. Trotzdem sollten wir auf weitere Starkregenfälle in Zukunft gut vorbereitet sein. Dafür bietet die Stadt Mülheim einen kostenlosen Wasser-Risiko-Check an.