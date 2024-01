Schulkinowochen: Unterricht im Kino

Im Programm gibt es z.B. Filme wie Lauras Stern für den Vorschulbereich, Das fliegende Klassenzimmer für Grundschulkinder sowie Belfast oder Alle für Ella für ältere Schüler. Die Schulkinowochen gelten als größte Veranstaltung ihrer Art in NRW. Veranstalter sind das Netzwerk VISION KINO und "FILM+SCHULE NRW". Die Veranstaltungsreihe gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren. Im Ruhrgebiet machen viele Kinos mit, u.a. das Cinestar in Oberhausen, das CinemaxX in Mülheim oder die Lichtburg in Essen. Zahlreiche Vorführungen können noch gebucht werden. Die Schulkinowochen enden in diesem Jahr am 7. Februar.