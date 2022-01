Schulen warten auf Testergebnisse

Sie mussten zuerst sogenannte "Pooltests" auswerten. Bei einem positiven Ergebnis im Klassenpool sollten dann anschließend die Einzelproben der Kinder untersucht werden, um herauszufinden, wer genau Corona hat. Nur die infizierten Kinder müssen dann in Quarantäne. Die Klassenkameraden dürfen weiter zur Schule gehen. Weil aber die Ergebnisse der Einzeltests nicht vorlagen, mussten viele Schüler vorsichtshalber Zuhause in Quarantäne bleiben. Das führte dazu, dass zum Beispiel an der Brüder Grimm Schule in Styrum rund 100 Kinder fehlten. Das Labor war überlastet und kam mit den Testergebnissen nicht hinterher. Laut Schulamt ist das in mehreren Mülheimer Schulen vorgekommen. In wie vielen genau, stand zuletzt noch nicht fest, weil die Schulen nicht verpflichtet sind, dem Schulträger Rückmeldung zu geben. Zuständig ist das Land, welches die Labore zur Testauswertung zentral beauftragt hat.