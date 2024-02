Schulbus-Brand auf der A40 bei Bochum – Autobahn in Richtung Essen teilgesperrt

Kurz vor der dem Dreieck Bochum West ist der Bus in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, heißt es. Es seien keine Kinder im Bus gewesen. Der Fahrer und ein weiterer Insasse konnten sich in Sicherheit bringen und sind unverletzt, sagt die Polizei. Die Autobahn war wegen des Brandes zwischen Bochum-Hamme und Dreieck Bochum-West in Richtung Essen zeitweise voll gesperrt. Das sorgte für lange Staus im Berufsverkehr. Mittlerweile ist der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Die rechte Spur und der Ausfädelungsstreifen am Dreieck Bochum West bleiben bis morgen früh gesperrt, sagt eine Sprecherin der Polizei. Die Asphaltdecke sei beschädigt.