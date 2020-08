Schulbetrieb an der Bruchstraße aufgenommen

Wie an allen anderen Schulen in der Stadt sind auch hier Corona-Schutzmaßnahmen umgesetzt worden, heißt es auf Nachfrage von Radio Mülheim vom Schulamt. Probleme gibt es demnach aber noch wegen der Parkplätze. Viele Lehrer pendeln zwischen den Standorten Von-Bock- und Bruchstraße. Dort sind aber zu wenig Parkplätze vorhanden. Die Stadt arbeite an einer Lösung. An der Otto-Pankok-Schule entsteht in den nächsten drei Jahren ein Teil-Neubau. Danach wird der Innenbereich des alten Gebäudeteils saniert.