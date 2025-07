Schüsse nach Verfolgungsfahrt

In Mülheim ist eine Verfolgungsfahrt gestern mit Schüssen aus einer Polizeipistole zu Ende gegangen. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt und wird in einem Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Verfolgungsfahrt hatte demnach in Bottrop begonnen und führte nach Eppinghofen bis in die Kleine Bruchstraße, wo es am frühen Sonntagmorgen zu den Schüssen kam. Weitere Details will die zuständige Staatsanwaltschaft Duisburg voraussichtlich heute im Laufe des Tages bekanntgeben.

© chalabala - stock.adobe.com