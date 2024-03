Schülermedientage: Wie arbeiten Journalisten?

Schulen in NRW können sich ab sofort für die Schülermedientage vom 2. bis zum 7. Mai anmelden. Schüler lernen dort aus erster Hand, wie Journalisten arbeiten und was freie Berichterstattung in einer Demokratie bedeutet.

© Kzenon - stock.adobe.com