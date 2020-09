Schülerlabor der HRW in Oberhausen

Die Mülheimer Hochschule Ruhr West hat jetzt auch einen kleinen Standort in Oberhausen. In der Innenstadt ist jetzt das "Lab4u" eingeweiht worden. In dem Schülerlabor werden Workshops aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik angeboten.

© Kerstin Bögeholz / HRW