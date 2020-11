Schüler wehren sich gegen Corona-Bußgelder

Schüler an weiterführenden Schulen in Mülheim wehren sich gegen Corona-Bußgelder, die gegen sie verhängt worden sind. In einem offenen Brief an den Krisenstab begrüßen Schülervertreter die Kontrollen der Stadt grundsätzlich, sie kritisieren die Bußgelder aber als unverhältnismäßig. Konkret geht es um Verstöße gegen den Mindestabstand.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services