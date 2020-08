Schüler am Berufskolleg positiv getestet

In Mülheim gibt es einen neuen Corona Fall an einer Schule. Ein Schüler des Berufskollegs Lehnerstraße in Saarn ist positiv getestet worden, heißt es vom Gesundheitsamt. Eltern und Schüler sind bereits informiert worden.

