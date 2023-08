Schon wieder: Schiff kracht in Kanalbrücke

Bei der letzten Kollision handelt es sich laut Wasserschutzpolizei auch noch um eine Unfallflucht. Aufgefallen ist der Schaden am ersten August-Wochenende. Ein Schiff war wohl mitten in der Nacht in ein Hängegerüst gekracht und hatte es zur Hälfte abgerissen. Der erste große Unfall passierte im April 2022, danach ein weiterer im Oktober. Die Brücke wurde schwer beschädigt. Die Reparatur sollte ursprünglich eine halbe Million Euro kosten und wird jetzt noch einmal teurer. Unfälle an Kanalbrücken passieren immer wieder. Häufigster Grund ist, dass die Kapitäne der Frachtschiffe nicht rechtzeitig das Führerhaus absenken oder schlichtweg die Höhe der Brücke falsch einschätzen.