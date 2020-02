Schon wieder Drohnung gegen Schulen

Erneut haben Unbekannte Mülheimer Schulen bedroht. Heute Morgen gingen nach Polizeiangaben in Mülheim und Essen an mehreren Schulen Drohschreiben ein. Darin werde Geld gefordert. Die Polizei geht nicht davon aus, dass Schüler und Lehrer in Gefahr waren.

© abr68/Fotolia.com