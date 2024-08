"Schön hier" mit Kulturprogramm

Besucher werden in zwei 30-minütige Führungen durch die aktuelle Ausstellung "Brücke, Bauhaus, Blauer Reiter" geführt. Die erste Führung startet um 18 Uhr, die zweite um 19 Uhr. Die Veranstaltung "Schön hier" findet einmal im Monat von Mai bis September jeweils am ersten Donnerstag statt. Von 17-22 Uhr locken Geschäfte und Lokale die Menschen mit vielfältigen Ideen und Angeboten zu sich in das Wallviertel.