Schockierende Details nach verhindertem Amoklauf

Laut Bericht der WAZ soll er für den heutigen Freitag, den 13. einen "Abschied für immer" und "ein Geschenk für alle" angekündigt haben. Als die Schulleitung davon Kenntnis bekam, habe sie unverzüglich die Polizei eingeschaltet. Der Schüler soll zuvor immer wieder mit Kenntnissen vom deutschen Waffenrecht geprahlt haben gesagt haben, er sei in der Lage Waffen zu bauen. Laut Bericht galt er aber auch als sehr guter Schüler. Er und seine Familien waren demnach auch nicht bei der Jugendhilfe oder ähnlichen Einrichtungen bekannt. Der 16-Jährige war gestern Morgen festgenommen worden. In seinem Zimmer fanden die Ermittler ein offenkundig rechtsradikales Manifest und zahlreiche selbst gebaute Bomben. Diese sollen laut Innenminister grundsätzlich funktionsfähig gewesen sein, hatten aber keinen Zünder. Der Generalstaatsanwalt hat die Ermittlungen wegen Terrorverdachts an sich gezogen.