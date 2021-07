Schneller Glasfaseranschluss möglich

In zwei Mülheimer Gewerbegebieten können sich die Firmen an das Glasfasernetz der Telekom anschließen lassen. Das Unternehmen bietet das für das Gewerbegebiet Solinger Straße / Kölner Straße an, sowie für das Gewerbegebiet Düsseldorfer Straße.

© ChiccoDodiFC - stock.adobe.com