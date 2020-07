Schloß Broich auf einem 0-Euro-Schein

Solche Scheine gibt es schon seit einigen Jahren als Andenken - zum Beispiel mit dem Brandenburger Tor in Berlin, dem Eiffelturm in Paris oder dem Kolosseum in Rom. Jetzt reiht sich auch Mülheim mit dem ältesten Baudenkmal der Stadt ein. Das neue Souvenir gibt es ab sofort in der Touristinfo an der Schollenstraße. Der Mülheimer 0-Euro-Schein ist für drei Euro zu haben. Die Auflage ist limitiert.