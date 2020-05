Schloß Beck öffnet heute

Natürlich gelten auch hier die üblichen Corona-Auflagen, sagt der Betreiber. Zum Beispiel dürfen maximal 1000 Besucher gleichzeitig im Park sein. Beim Anstehen an Fahrgeschäften und auch während der Fahrt muss ein Mundschutz getragen werden und es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Damit sich an den Kassen keine Schlangen bilden, können Tickets online gekauft werden. Nächsten Freitag wird dann auch der Movie Park in Bottrop wieder aufmachen - auch unter Auflagen. Über alle Abstands- und Hygienemaßnahmen informieren die Freizeitparks online. Die entsprechenden Links findet ihr hier: Schloss Beck und Movie Park.