Schleuse Mülheim kann wieder in Betrieb gehen

In dieser Woche sind die 8,5 Tonnen schweren Tore angeliefert und montiert worden. Jetzt stehen noch letzte Montagearbeiten an, heißt es. Die Schäden an Torflügeln, Schienen und Mauerwerk waren im Januar 2020 festgestellt worden. Im vergangenen November folgten dann die Sperrung der Schleuse und die Sanierung. Die Kosten liegen laut Bezirksregierung bei 450.000 Euro. In einer üblichen Saison zwischen April und Oktober passieren rund 2.500 Boote und Schiffe die Schleuse. Der Saisonstart in diesem Jahr findet erst mit einer sechswöchigen Verspätung statt.