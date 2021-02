Schlag gegen Diebesbande

Dafür haben sie noble Stadtteile durchstreift, sagt die Polizei. Unter anderem in Essen, Duisburg, Düsseldorf und Köln. Überall waren sie mit der gleichen Masche unterwegs: Sie sprachen ihr Opfer an, fragten zum Beispiel nach dem Weg und bedankten sich überschwänglich für die Hilfe. Dabei umarmten sie ihre Opfer und nahmen ihnen dabei Uhren und Schmuck ab. Die Beamten durchsuchten Wohnungen in Duisburg und Essen und stellten Beweise sicher. Die Staatsanwaltschaft hat für das rumänische Trio Untersuchungshaft beantragt. Die Ermittler versuchen rauszufinden, ob es weitere Bandenmitglieder gibt.