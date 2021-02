Schiffsparade erst im September

In diesem Jahr wird die Parade wegen der Corona-Einschränkungen allerdings auf den 26. September verlegt. Dann sollen wieder viele Schiffe und Boote vom Gelsenkirchener Nordsternpark bis zum Kaisergarten in Oberhausen fahren - begleitet von tausenden Zuschauern am Ufer. Die Verschiebung soll den Machern Planungssicherheit geben, heißt es. Im letzten Jahr war die Schiffsparade wegen Corona komplett ausgefallen.