Schießerei vor Fastfood-Restaurant

Zwei Männer und eine Frau wurden von Kugeln getroffen, eines der männlichen Opfer wurde lebensbedrohlich verletzt. Dieser Mann schwebt nach Behandlung in einem Krankenhaus inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, sagt die Polizei. Der mutmaßliche Schütze soll ein 51-jähriger Mann aus Essen sein. Von ihm haben die Ermittler jetzt ein Bild veröffentlicht. Im Zusammenhang mit der Tat war noch am Samstagabend in Gelsenkirchen ein 40jähriger Mann festgenommen worden. Er soll nicht geschossen haben, aber bei der Schießerei dabei gewesen sein. Warum es vor der Oberhausener Mc Donald´s -Filiale zum Streit und zu den Schüssen kam, ist noch ungeklärt. Die Polizei vermutet das Täter und Opfer geschäftlich miteinander zu tun hatten.