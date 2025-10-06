Schießerei auf Feier

Bei der Suche nach dem Schützen war am frühen Freitagmorgen unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Laut den aktuellsten Infos, die unserer Redaktion vorliegen, ist der Täter weiter auf der Flucht. Laut Polizei wird es voraussichtlich im Laufe des Tages ein Update der Ermittler geben.