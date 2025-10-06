Navigation

Schießerei auf Feier

Veröffentlicht: Montag, 06.10.2025 07:38

Nach einer Schießerei auf einer privaten Feier in Mülheim hat eine Mordkommission der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Vorfall in einer Event-Location an der Weseler Straße waren in der Nacht zu Freitag zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Täter war nach den Schüssen geflüchtet.

Hubschrauber vor blauem Himmel. Bei Verwendung in Social Media muss die Bildquelle am Bild genannt werden; bei Verwendung als Nachrichtenbild spielt das System diese automatisch mit aus.
© DanBu.Berlin/Fotolia.com

Bei der Suche nach dem Schützen war am frühen Freitagmorgen unter anderem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Laut den aktuellsten Infos, die unserer Redaktion vorliegen, ist der Täter weiter auf der Flucht. Laut Polizei wird es voraussichtlich im Laufe des Tages ein Update der Ermittler geben.  

