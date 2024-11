Schienenersatzverkehr auf der Linie 112

Der Schienenersatzverkehr ist von 9 bis 18 Uhr im Einsatz. Zwischen Landwehr und MH-Hauptfriedhof fährt die Straßenbahn planmäßig. An der Haltestelle Landwehr ist dann Schluss, von dort aus geht es mit dem Bus weiter. Die Haltestelle „Neumarkt“ fährt die Linie 112 in diesem Zeitraum gar nicht an.

Grund für die Änderungen: Auf der Mülheimer Straße in Oberhausen wird ein Ampelmast getauscht. Für die Arbeiten muss der Strom, mit der die Straßenbahn fährt, abgeschaltet werden, sagt die Stoag.