Scheune in Essen brennt komplett nieder

Tiere befanden sich nicht in dem Gebäude. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, heißt es. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr aus einem nahgelegenen Teich genügend Löschwasser pumpen. Sonst hätten Schläuche über eine lange Strecke verlegt werden müssen. So konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Seit 8.30 Uhr ist der Brand laut Feuerwehr im Griff. In der Spitzenzeit waren zwei Löschfahrzeuge der Berufsfeuerwehr, Rettungswagen, Notarzt und die Freiwilligen Feuerwehren aus Werden und Kettwig vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an, heißt es (Stand 08.45 Uhr). Wie das Feuer in dem Fachwerkgebäude ausbrechen konnten, wird jetzt die Kripo untersuchen.