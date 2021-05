Schere steht für Lücke zwischen Arm und Reich

An der Ruhrpromenade haben Künstler zwischen Wasserbahnhof und Schloßbrücke eine große gelbe Box aufgebaut. Sie arbeiten am Kunstprojekt „Die große Schere“. Es gehört zum Impulse Theater Festival, das jedes Jahr in Mülheim am Ringlokschuppen sowie in Düsseldorf und Köln stattfindet – eins der wichtigsten Treffen der Freien Theaterszene.

© Club Real/Impulse Theater Festival