Schaumkronen haben natürliche Ursachen

Als Beispiel nennt die Behörde die Wehranlage in Essen-Horst. Wenn das Wasser da über das Wehr fällt, damit es mit Sauerstoff angereichert wird, dann bilden sich im Wasser weiß bis gelblich-graue Schaumkronen. Das geschieht meist durch im Wasser vorhandene Blütenpollen oder anderes organisches Material, was schaumbildende Stoffe wie Eiweiße oder Tenside beinhaltet. In Verbindung mit der Luft, mit der das Wasser durch die Wehranlage angereichert wird, führt das zu demvielen Schaum. Der ist relativ zäh und sammelt sich dann besonders in ruhigen Wasserabschnitten. Laut Bezirksregierung ist das ökologisch aber alles ganz unbedenklich.